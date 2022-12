Es brauche jetzt Maßnahmen, um die Versorgung von Kindern kurzfristig zu verbessern, sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Nachrichtenagentur dpa. So müsse die Koordination freier Klinikbetten ausgebaut werden. In Kinderstationen könnten Fachkräfte anderer Bereiche einfache Aufgaben übernehmen. Ambulante Angebote in Notfallpraxen sollten ausgeweitet werden.

»Die Versorgungssituation von Kindern in Kliniken und Arztpraxen ist derzeit alarmierend«, sagte Dahmen. Es gebe Not in vielen Krankenhäusern. Dies sei das Ergebnis saisonbedingt ansteigender Atemwegserkrankungen und zunehmenden Personalmangels.