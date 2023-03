Die Unionsfraktion hatte das Thema für Mittwoch auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt . In der Aktuellen Stunde griff CDU-Generalsekretär Mario Czaja Schwesig für ihren Umgang mit dem Skandal scharf an. So sei die Stiftung immer noch nicht aufgelöst und die von Gazprom geschenkten 20 Millionen Euro immer noch in deren Besitz – anders, als Schwesig versprochen habe. »Es fehlt ihr einfach an politischer Hygiene«, sagte Czaja über Schwesig.