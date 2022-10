Nach dem Angriff zweier Männer auf einen Kippaträger in der Kölner Innenstadt ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei hatte am Freitagabend einen der Tatverdächtigen vorübergehend festgenommen. Dem 25-Jährigen wird Körperverletzung zur Last gelegt, wie das Polizeipräsidium Köln am Sonntag mitteilte. Der Tatverdächtige sei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.