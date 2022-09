Besser spät als gar nicht: Selten passte dieser Satz so gut auf einen Vorschlag der Kommission wie auf den, der ungarischen Regierung wenigstens einen kleinen Teil ihrer EU-Fördergelder zu entziehen.

Seit Jahren demontiert Ungarns Regierungschef Viktor Orbán die Demokratie in seinem Land. Vollkommen offen geht er den Weg in die »illiberale Demokratie« – ein Euphemismus für eine Autokratie, in der Wahlen zwar stattfinden, ihren Namen aber kaum noch verdienen. Das gesamte System von den Medien bis hin zur Wirtschaft ist dermaßen in den Händen Orbáns und seiner Gefolgsleute, dass eine Opposition kaum noch faire Chancen auf einen Sieg hat.