Im Gegenteil: Ein Gesetzesvorhaben zu torpedieren, dem man in monatelangen Verhandlungen bereits zugestimmt hatte, ist in der EU nahezu unerhört – und es ist brandgefährlich, dass dies nun ausgerechnet die Bundesregierung getan hat. Denn an ihrem Tun orientieren sich in Brüssel noch immer viele andere Mitgliedsländer. Wenn die Deutschen sich nicht mehr an Zusagen halten, warum sollten andere es tun?