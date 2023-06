Genau wie alle großen Medien gestern ihre personelle Aufstellung verstärkt haben dürften, wird dies auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern der Fall gewesen sein. Schließlich kamen sie auch ihrer Informationspflicht zur Krise in Russland nach: So lieferten sie unter anderem den oft geforderten Brennpunkt, fast monothematische Hauptnachrichten, und auch Anne Will wechselte am Sonntagabend ihr Thema auf den Fast-Putsch. Das ist gut und richtig, um wirklich alle zu erreichen.

Dem Wunsch nach Geschwindigkeit kam gestern übrigens noch am ehesten die »Berliner Zeitung« nach. Bereits am Mittag wurde in einem Kommentar die fehlende Programmunterbrechung zu Russland angeprangert und dafür genüsslich das gerade laufende öffentlich-rechtliche TV-Programm beschrieben. Einziger Wermutstropfen: Zum Veröffentlichungszeitpunkt des Artikels lief bereits eine erste Sondersendung auf einem öffentlich-rechtlichen Sender.