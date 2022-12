Korruptionsskandal im EU-Parlament Ermittler veröffentlichen Foto von beschlagnahmtem Geld

Das Europaparlament hat derweil erste Konsequenzen aus dem Skandal gezogen. Nahezu einstimmig stimmten die Abgeordneten am heutigen Dienstag für die Absetzung ihrer Vizepräsidentin Kaili. Die Abgeordneten enthoben die 44 Jahre alte Griechin mit nur einer Gegenstimme in Straßburg ihres Amtes.

Katar weist Vorwürfe zurück

Kaili ist eine von sechs Verdächtigen, die in dem Korruptionsskandal seit Freitag im Mittelpunkt stehen. Vier von ihnen kamen am Sonntag in Untersuchungshaft, darunter die 44 Jahre alte Kaili selbst, ihr Freund und der ehemalige sozialdemokratische Europaabgeordnete Panzeri aus Italien. Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt.