Antonio Panzeri, ehemaliger EU-Abgeordneter aus Italien, soll nach Erkenntnissen der Ermittler eine zentrale Rolle in dem Skandal spielen. In der Wohnung des 67-Jährigen wurden 600.000 Euro in bar gefunden, die bisher größte bei den Durchsuchungen entdeckte Summe. Bemerkenswert: In internen Ermittlungsdokumenten, die dem SPIEGEL vorliegen, wird Panzeri vorgeworfen, gegen Bezahlung nicht nur zugunsten Katars Europaabgeordnete beeinflusst zu haben – sondern auch zugunsten Marokkos.