Aiossa, der früher selbst im Europaparlament tätig war, sprach am Donnerstag in der Sitzung eines Sonderausschusses zur ausländischen Einflussnahme auf demokratische Prozesse in der EU, der schon vor dem Skandal eingerichtet wurde. Aiossas zehnminütige Rede geriet zu einer Generalabrechnung mit den Zuständen im Europaparlament.

»Kultur der Straflosigkeit«

»Das ist kein Lobbyskandal, sondern ein Korruptions- und Bestechungsskandal«, sagte Aiossa. »Dem sollte die Antwort des Europaparlaments entsprechen.« Doch das sei nicht der Fall. Der 14-Punkte-Plan für Reformen etwa, den Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kürzlich vorgestellt hatte, sei ein Schritt in die richtige Richtung, gehe aber nicht weit genug.