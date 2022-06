Bevor sie auflegt, kündigt sie dann noch an, dass die Öffentlichkeit künftig erst einmal weniger von ihr hören werde. »Wir haben es geschafft. Ich trete nun in die zweite Reihe zurück. Ich möchte nicht mehr als Gallionsfigur an der Front stehen.« Vielmehr wolle sie noch mehr Zeit in die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten investieren. Damit noch mehr können, was Kristina Hänel kann.