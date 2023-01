Der Kampf gegen Antisemitismus ist zu ernst, um ihn so zu führen, wie es das Wiesenthal Center mit der Liste leider getan hat. Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume wurde hier 2021 zusammen mit den Mullahs in Teheran aufgelistet. Im Ernst? Oder Bundeskanzlerin Merkels damaliger Chefdiplomat Christoph Heusgen, dessen Äußerungen zu Israel man mit gutem Grund kritisieren kann: Seite an Seite mit antisemitischen Killern? Oder Jakob Augstein: Zu Recht wurde er für Äußerungen massiv kritisiert. Aber durch die Liste des Wiesenthal Centers stand er plötzlich auf einer Stufe mit dem Attentäter von Halle, der möglichst viele Juden umbringen wollte.