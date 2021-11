Teenager-Schütze von Kenosha Zahlreiche Proteste in US-Städten gegen Freispruch von Rittenhouse

In Portland gibt es Proteste gegen den Freispruch von Kyle Rittenhouse, der am Rande einer Black-Lives-Matter-Kundgebung zwei Menschen erschossen hatte. Demonstranten schlugen Fenster ein und griffen die Polizei an.