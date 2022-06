Günther Vollath ist ein Ökoinvestor, wie die Bundesregierung ihn sich wohl wünscht: In Südbayern betreibt er mehrere Solarparks; den dort gewonnenen Strom möchte er Fahrerinnen und Fahrern von E-Autos verkaufen. Lokal, günstig und umweltfreundlich. Investoren wie Vollath sind zentraler Bestandteil der Mobilitätswende. So sehen es eigentlich auch die Ampelparteien, die in ihrem Koalitionsvertrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur schreiben: »Wir setzen auf die Mobilisierung privater Investitionen.« Eigentlich.

Das Problem: Der Staat und die Bürokratie machen es Investoren wie Günther Vollath extrem schwer, sich wirtschaftlich an der Mobilitätswende zu beteiligen. So sind die Anträge nur schwer zu verstehen und werden lange bearbeitet – und dann unter Umständen abgelehnt. Gibt es doch einen Förderbescheid, ist die geförderte Technik aufgrund der langen Bearbeitungsdauer zwischenzeitlich oft veraltet. Günther Vollath sagt deshalb: »Wer in Deutschland Ladesäulen bauen will, muss das eigentlich ohne den Staat machen.«

Hören Sie in dieser Episode von SPIEGEL Daily auch, wie die Beauftragte der Bundesregierung für Ladesäuleninfrastruktur, Daniela Kluckert, auf die Kritik reagiert.

