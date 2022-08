SPD-Chef Lars Klingbeil wirft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) »handwerkliche Fehler« bei der Gasumlage vor. Habeck habe zweifelsohne einen interessanten Kommunikationsstil, »und natürlich merken wir, dass das in der Öffentlichkeit gut ankommt«, so Klingbeil gegenüber »Zeit Online«. Zugleich mahnte der 44-jährige: »Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte, es muss vor allem die Substanz stimmen – daran werden wir gemessen.«