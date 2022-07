Mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wolle Lauterbach jetzt »sehr schnell zu Regelungen kommen, die die Bürgerinnen und Bürger im Herbst und im Winter besser schützen«, sagte Lauterbach in der ARD. »In der Summe sollte man natürlich das mache, wo man am meisten erreicht mit der kleinsten Einschränkung«. Lauterbach zufolge haben der Gesundheitsminister und Buschmann die Gespräche dazu am Freitag bereits aufgenommen. Über Details sprach er nicht, die Minister wollten vertraulich verhandeln. Was die Bundesländer sich wünschen, ist aber schon durchgesickert.