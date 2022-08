Wagenknecht muss Kritik von Ramelow einstecken

In einer parteiinternen SMS beschwerte sich Wagenknecht über die Ausladung massiv und attackierte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. »Es ist schon das zweite Mal, dass Ramelow Klaus und mich als Putin-Propagandisten bezeichnet und in einem Atemzug mit Höcke nennt.« Wenn niemand widerspreche, werde Ramelow das weiter tun. »Dazu passt meine Ausladung für den 5.9. in Leipzig auf Druck des Karl-Liebknecht-Hauses. Natürlich kann man das alles widerspruchslos hinnehmen. Man darf sich dann nur nicht beschweren, wenn zumindest ich mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben will«, schrieb Wagenknecht. Die SMS landete in einem Verteiler ihrer Unterstützer.