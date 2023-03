Brief an Bern Pistorius und Habeck bitten die Schweiz um Genehmigung für Leopard-2-Panzer

Wegen der Panzerlieferungen an die Ukraine haben Deutschland und seine Partnerländer Bedarf an Leopard-2-Nachschub. Robert Habeck und Boris Pistorius bitten nun per Brief die Schweizer Regierung um Hilfe.