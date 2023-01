Auch deshalb wächst der Druck auf Scholz von Tag zu Tag. Selbst in der SPD gibt es einige Stimmen, die auf eine schnelle Lieferung drängen. »In dieser Phase des Krieges darf es keine Verunsicherung bei den anstehenden Entscheidungen in der Panzerfrage geben«, sagte der Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz dem SPIEGEL. »Diese müssen jetzt zügig vorbereitet und getroffen werden.« Die westliche Welt warte auf ein deutsches Ja oder Nein, so Schwarz. »Dies sind wir der Ukraine und dem Vertrauen in unsere neue Führungsrolle der westlichen Allianz schuldig.«