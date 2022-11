Debatte über »Letzte Generation« Ampelpolitiker lehnen verschärftes Strafrecht für Klimaaktivisten ab

Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte der Zeitung: »Klimaprotest darf kein Freibrief für Straftaten sein.« Und: »Es braucht deutlich härtere Strafen für Klimachaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken.«

Auch CSU-Chef Markus Söder forderte härtere Strafen für Aktivisten der »Letzten Generation« – in besonders schweren Fällen bis hin zu Haftstrafen. »Ich habe kein Verständnis, wenn Menschenleben gefährdet werden, ich habe kein Verständnis dafür, wenn Sachbeschädigung stattfindet. Und ich denke, der Staat muss hier auch eine klare Kante zeigen.« Es müsse »ganz klar« Strafen geben, »und zwar Strafen, die wirksam sind: nicht leichte Geldstrafen, sondern auch mal tatsächlich beispielsweise einen Arrest oder eine entsprechende Haftstrafe, wenn es dann um besonders schwere Fälle geht«, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag in München.