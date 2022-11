In einem weiteren Video zeigt die »Letzte Generation«, wie ein Demonstrant einen Feueralarm auslöst. Bei dem Gebäude handelt es sich nach Angaben der Aktivisten um die FDP-Zentrale in Berlin. Fotos zeigen zudem, dass die Fassade des Gebäudes mit oranger Farbe besprüht wurde.

»Wir können uns das egoistische Verhalten einiger Reicher und Schöner nicht mehr leisten«, teilte eine Sprecherin mit. Eine Partei, die auf Kosten der Allgemeinheit Politik für diese Klientel mache, sei nicht mehr tragbar. Konkret forderten die Aktivisten ein Tempolimit und eine Fortführung des 9-Euro-Tickets.

Berliner Innensenatorin offen für längere Verwahrzeit

Die Aktivisten hatten in den vergangenen Wochen immer wieder Straßen in Berlin blockiert und sich am Asphalt festgeklebt. Im Wiener Leopold Museum schütteten Mitglieder der »Letzten Generation« am Montag Öl auf ein mit Glas geschütztes Gemälde von Gustav Klimt.