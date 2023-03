Klimaschutzaktivisten Verfassungsschutz stuft »Letzte Generation« derzeit nicht als extremistisch ein

Die Gruppe wurde Ende 2021 gegründet. Am 24. Januar vergangenen Jahres blockierte sie erstmals in Berlin Autobahnzufahrten. Danach folgten mit Unterbrechungen fast täglich derartige Blockaden sowie Proteste in Museen, Stadien, an Erdölpipelines oder Flughäfen. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern unter anderem generell die Abkehr von fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle.