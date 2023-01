»Letzte Generation« Verfassungsschutz sieht keine Gefahr für demokratische Ordnung

Die Klimaaktivisten von der »Letzten Generation« bedrohen nach Einschätzung von Verfassungsschützern nicht die demokratische Grundordnung Deutschlands. Zwar gebe es Versuche linksextremistischer Gruppen, Einfluss auf die »Letzte Generation« zu nehmen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, dem Deutschlandfunk. »Aber auch Stand heute kann ich in Übereinstimmung mit allen Landesämtern für Verfassungsschutz – auch in Bayern, auch in Nordrhein-Westfalen – sagen, wir sehen noch nicht hinreichende Anhaltspunkte für eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.«