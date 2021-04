SPIEGEL Daily Podcast Ein Jahr nach dem Lockdown: Die Geschichte vom guten Mann aus Wuhan

Vor genau einem Jahr, am 8. April 2020, endete der Lockdown im chinesischen Wuhan. Der Augenarzt Li Wenliang hat die Rückkehr seiner Stadt in die Freiheit nicht mehr miterlebt. Hören Sie seine Geschichte in der neuen Podcast-Episode.