Sie habe Hohlmeiers Textnachricht gewertet als »Übermittlung, dass es da ein Angebot geben könnte«, erklärt Huml vor dem Ausschuss. Sie es habe direkt an die Fachebene weitergeleitet. »Wir hatten damals nicht viele weitere Angebote.« Und: »Weder kenne ich Frau Tandler, noch habe ich jemals mit ihr gesprochen.«

Hinweis vom Skilehrer

Persönlich unangenehmer für die Ministerin ist ein Angebot, welches letztlich nicht zu einem Abschluss führte. Eine Firma nahm über den Skilehrer von Humls Söhnen Kontakt auf. Humls Mann schickte den Hinweis per E-Mail dann weiter ins Ministerium. Huml selbst fragte im Fortgang mehrfach nach, was aus dem Angebot geworden sei, sie telefonierte dazu auch mit ihrem Amtschef. Ihr Mann habe »als Bürger gehandelt«, als er den Hinweis weitergereicht habe, verteidigt sich Huml. Und: »Ich habe keine Verhandlungen geführt.« Allerdings kann sie auf Nachfrage keinen anderen Fall nennen, wo sie sich in ähnlicher Weise engagiert habe.

So macht Humls Aussage deutlich, dass die Regierenden sich durchaus nach einzelnen Lieferungen erkundigten: Söder fragte bei Huml nach, wie es um die Beschaffung stehe. Sie fragte bei der Fachebene nach. Huml erkundigte sich bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), woran es denn bei der Sonderzulassung für eine Emix-Lieferung hake.

Und Söder nahm am Münchner Flughafen fotogerecht eine Charge in Empfang, die ein Passauer Unternehmer beschafft hatte. Hinweisgeber damals: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der auch auf dem Flughafenfoto dabei war. Später stellte sich heraus, dass die Ware Mängel hatte.

Wurden Tipps von Abgeordneten bevorzugt behandelt?

Die Opposition sieht darin System: »Was von Abgeordneten kam, ist prioritär behandelt worden«, so die Einschätzung des Grünenobmanns Florian Siekmann. Demgegenüber sei die Beschaffungsstruktur vernachlässigt worden. »Das ganze Pandemiemanagement war mehr Schein als Sein.« Als schließlich eine ministeriale Unterstützungsgruppe eingerichtet wurde, waren schon mehrere Tausend unbeantwortete Mails aufgelaufen.

In die Geschichte der bayerischen Coronabewältigung dürfte auch ein Dokument eingehen, das im Ausschuss vergrößert im Bild an die Wand geworfen wird: Ein in krakeliger Handschrift geschriebener Zettel mit Namen von elf Firmen und Personen, die Wirtschaftschaftsminister Hubert Aiwanger mit grüner Ministertinte auf einen kleinen Notizzettel geschrieben hatte: Die Namen möge man regelmäßig anrufen und nach Masken fragen. Einige der Genannten gehörten den Freien Wählern an.