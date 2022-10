inksfraktionschef Dietmar Bartsch sieht angesichts der russischen Angriffe mit iranischen Drohnen in der Ukraine und der westlichen Waffenlieferungen an Kiew eine weitere Eskalation des Krieges in Osteuropa. »Wir sind jetzt schon in einem globalen Krieg«, sagte Bartsch am Dienstag in Berlin und forderte: »Es braucht vor dem Winter eine konzertierte Aktion für einen Waffenstillstand und für Verhandlungen.«