11.07 Uhr: Im Raum der Auszählung stehen etwa zehn Stühle für Beobachter. Am Türrahmen kauern Journalistinnen und Journalisten der Berliner Presse, Fotografen und mehrere Kameraleute waren auch schon da. Außerdem einige Beteiligte aus der Lichtenberger Politik, und Bürgerinnen und Bürger. Gut möglich, dass das eine der am aufmerksamsten beobachteten Stimmzählungen in der Geschichte der Bundesrepublik ist.