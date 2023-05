Gerhartz betonte, die Luftwaffe befinde sich »in enger Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung, dem Verkehrsministerium und Eurocontrol, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten«.

Gleichzeitig müssten Auswirkungen nach Ansicht des Luftwaffen-Inspekteurs im eigenen Sicherheitsinteresse in Kauf genommen werden. »Die Übung dient dem Ziel, dass die Menschen auch weiter in Frieden und Freiheit in Urlaub fliegen können«, sagte er.