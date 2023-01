Strack-Zimmermann hatte zuvor die vertagte Entscheidung über die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine scharf kritisiert. »Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt«, hatte sie am Freitagabend im ZDF-»heute journal« gesagt und die Kommunikation insbesondere von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in dieser Frage als »Katastrophe« bezeichnet.

Trotz erheblichen Drucks aus der Ukraine und von verbündeten Staaten hat die Bundesregierung noch keine Entscheidung über die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an Kiew getroffen. Am Freitag hatten sich die Verbündeten zu einer Ukraine-Konferenz in Ramstein getroffen, bei der weitere Milliardenhilfen für das von Russland überfallene Land vereinbart wurden.