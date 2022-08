»Deutschland hat eine Entscheidung getroffen, nämlich weniger Waffen zu liefern, dafür bei der Energie einen anderen Weg zu gehen. Jetzt muss aber auch Deutschland, die deutsche Bundesregierung, einen Weg finden, dass unser Land nicht so leidet«, sagte Söder dem ZDF.

Zugleich verteidigte er den von Kritikern jahrelang als schleppend bezeichneten Ausbau von Windkraftanlagen in Bayern. »Bayern leistet mit den größten Anteil an erneuerbaren Energien in Deutschland. Das ist einfach Fakt.« Der Freistaat sei beim Zubau führend unter den Bundesländern. »Wir machen beim Wind jetzt mehr, wollen bestimmt am Ende über 1000 neue Windräder aufstellen«, sagt der CSU-Chef.