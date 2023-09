Aktuelle Pressekonferenz Söder will sich um 11 Uhr äußern – offenbar zur Zukunft Aiwangers

Muss Hubert Aiwanger gehen – oder darf er trotz der Flugblattaffäre bleiben? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Sonntagvormittag kurzfristig eine Pressekonferenz geben. Die Staatskanzlei lud für 11 Uhr dazu ein, »aus aktuellem Anlass«, wie es in der Einladung hieß.