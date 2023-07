Martin Schirdewan Linken-Vorsitzender warnt vor wachsender »Diskriminierungserfahrung« im Osten

Man dürfe in Ostdeutschland »der AfD die Straßen und die Köpfe nicht überlassen«, mahnt der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan in einem Interview. Es fehle an Aufmerksamkeit für ostdeutsche Erfahrungen – auch in der Politik.