Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu liegt in den meisten Umfragen vorn, es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Erdoğan ist seit 2014 Präsident und hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 so viel Macht wie nie zuvor. Er kann weitgehend am Parlament vorbeiregieren. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte Erdoğan erneut gewinnen. Die Opposition will zum parlamentarischen System zurückkehren.