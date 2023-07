Loths Wählerinnen und Wähler seien keineswegs alle Rechtsradikale, betonte der Landrat. Sein Sieg sei – auch nach der Wahl von Robert Sesselmann zu Deutschlands erstem AfD-Landrat im thüringischen Sonneberg – »ein Stück weit absehbar gewesen«, sagte Grabner. Mit ihrer derzeitigen Politik hätten die demokratischen Parteien Wählerinnen und Wähler vor allem auf Bundesebene verstoßen. Nun gelte es, das Wahlergebnis zu akzeptieren – »ob es uns gefällt oder nicht«.

Mit 51,13 Prozent hatte sich Loth am Sonntagabend in der Gemeinde in der Nähe von Dessau-Roßlau in einer Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durchgesetzt. Der 31-jährige Naumann kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis auf 48,87 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug den Angaben zufolge 61,51 Prozent.