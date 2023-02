Wie die Behörde der »Welt am Sonntag« mitteilte, gab es im vergangenen Jahr bei 151 277 Asylerstanträgen bei zwei Dritteln (rund 101 000) keinen Eurodac-Treffer. In der europäischen Datenbank werden in der Regel die Fingerabdrücke von Asylbewerbern ab 14 Jahren bei einem illegalen Grenzübertritt an den EU-Außengrenzen erfasst. Dadurch soll verhindert werden, dass Menschen in mehreren Ländern einen Asylantrag stellen. In rund 35 000 Fällen haben Antragssteller laut Bamf dennoch bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt.