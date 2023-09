Mehr als eine halbe Million Asylanträge sind in der EU, Norwegen und der Schweiz in den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnet worden. Den am Dienstag von der EU-Asylagentur (EUAA) veröffentlichten Zahlen zufolge handelt es sich um 519.414 Anträge und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.