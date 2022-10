Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht im Grundsatz einen neuen Aufenthaltstitel für Menschen vor, die zum Stichtag am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland gelebt haben und sich bisher von einer Duldung zur nächsten hangeln (»Kettenduldung«). Laut Bundestag betrifft das 136.605 Personen. Wer nicht straffällig geworden ist, bekommt den Plänen zufolge ein Jahr Zeit, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse und die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. »Wir wollen, dass Menschen, die gut integriert sind, auch gute Chancen in Deutschland haben«, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und sprach von einem »Neustart in der Migrationspolitik«.