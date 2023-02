Am Freitag war der Münchner Flughafen noch durch den Verdi-Warnstreik betroffen. Es flogen keine Linienmaschinen. Die Sondermaschinen der Konferenzteilnehmer würden aber abgefertigt, erklärte ein Sprecher des Airports.

Rund 20 Demonstrationen sind wegen der Sicherheitskonferenz geplant, die beiden größten fast zeitgleich am Samstagnachmittag. Das Bündnis »München steht auf«, das in der Pandemie gegen Coronamaßnahmen auf die Straße ging, meldete 4000 Teilnehmer an, das »Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz« rund 2300 Menschen. Auch gegen den Krieg in der Ukraine wollen Menschen auf die Straße gehen.