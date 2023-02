Allein am Königsplatz zählten die Beamten rund 10.000 Protestierende. Sie nahmen an einer Aktion des Bündnisses »München steht auf« teil, das in der Pandemie gegen Coronamaßnahmen protestiert hatte. Angemeldet gewesen waren nur 4000. Am Nachmittag gingen die Teilnehmenden durch Schwabing, wobei es nach Polizeiangaben zunächst sehr ruhig zuging. Zur traditionellen Demonstration des »Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz« am Stachus kamen den Angaben zufolge rund 2700 Menschen. Etwa 300 davon bildeten eine Menschenkette in Richtung Marienplatz, die anderen liefen über den Odeonsplatz zum Marienplatz.