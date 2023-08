Die Richterinnen und Richter sahen es laut Angaben einer Gerichtssprecherin als erwiesen an, dass der in Deutschland lebende Angeklagte Walid D. sich dazu bereit erklärt hatte, einen Mord zu begehen und eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorzubereiten. Ziel der Tat sollte ein in Deutschland im Exil lebender tschetschenischer Oppositioneller sein. Der Mord sei »mit Wissen, Billigung und Interesse« von Machthaber Kadyrow vorbereitet worden, sagte der Vorsitzende Richter.