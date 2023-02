Der britische Premierminister Rishi Sunak fordert ein härteres Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen die russische Aggression in der Ukraine. Die bisherigen Antworten seien »nicht stark genug«, sagt Sunak vor dem Plenum der Münchner Sicherheitskonferenz. Man befinde sich in diesem Krieg gerade an einem »Wendepunkt«.