Prellungen im Gesicht Nach Unfall beim Joggen: Olaf Scholz lässt Wahlkampftermine in Hessen ausfallen

Der Wahlkampf in Hessen muss an diesem Wochenende ohne Bundeskanzler Olaf Scholz auskommen. Der SPD-Politiker verletzte sich beim Joggen – seine Termine in der kommenden Woche will er aber wahrnehmen.