Kein Botschafter in Deutschland war so präsent wie Andrij Melnyk, der im Oktober in die Ukraine zurückkehren wird. Nun ist sein Nachfolger gefunden: Oleksij Makejew übernimmt die Leitung der ukrainischen Botschaft in Berlin, das wurde dem SPIEGEL aus diplomatischen Kreisen bestätigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erteilte sein Agrément, ein förmliches Einverständnis. Zuerst hatte die »Welt am Sonntag« berichtet.