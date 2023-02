Appell vor Flüchtlingsgipfel »Viele Städte sind am Limit«

Auch der Landrat des südhessischen Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt (CDU), erklärte im Vorfeld des heutigen Treffens: »Wir sind am Limit. Uns fehlt der Raum, um die Menschen anständig unterzubringen. Uns fehlt der Raum, in dem die Kinder lernen können.«

Etwa 50 Prozent von denen, die aus Drittstaaten in den Landkreis kamen, hätten eigentlich keine Bleibeperspektive, sagte Engelhardt am Mittwochabend in der Sendung »RTL Direkt«. »Der Bund muss dafür sorgen, dass am Ende nur die Menschen bei uns ankommen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben dürfen.«

Die schleswig-holsteinische Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sagte, sie erwarte »einen Gipfel der echten Lösungen«. Länder und Kommunen bräuchten jetzt »feste Finanzierungszusagen, die den aktuellen Herausforderungen gerecht werden«. Außerdem erwarte sie ein klares Signal für mehr Integration, sagte Touré, die an dem Gipfeltreffen in Berlin teilnimmt. »Der Bund muss sich klar dazu bekennen, seine Integrationskurse auszubauen.« Allein in Schleswig-Holstein fehlten derzeit fast 10.000 Plätze.