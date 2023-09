Die Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses Auskunft in der Affäre um die Abberufung des ehemaligen Chefs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, wird einem Medienbericht zufolge nun doch ohne Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stattfinden. Die Ministerin wird am Donnerstagmorgen von einer Parlamentarischern Staatssekretärin vertreten, wie die »Welt« am Mittwochabend aus Regierungskreisen erfuhr.