Mehr Soldaten, mehr Waffen, mehr Geld für Verteidigung. Beim ersten regulären Nato-Gipfel seit Russlands Angriff auf die Ukraine haben sich die Bündnispartner auf eine Aufstockung der schnellen Einsatzkräfte von 40.000 auf mehr als 300.000 geeinigt. Damit wappnet sich die Nato für die wachsende Bedrohung durch Russland. Außerdem sollen Schweden und Finnland als neue Mitglieder aufgenommen werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Madrid versprochen, dass sich Deutschland stärker einbringen wird. Zum Beispiel sollen deutsche Soldaten im Baltikum stationiert werden. Doch wie schnell das geht, ist unklar. »Alle gucken nach Deutschland und fragen, passiert das eigentlich, was Scholz da angekündigt hat«, berichtet SPIEGEL-Korrespondent Ralf Neukirch vom Treffen in Madrid. Im SPIEGEL Daily Podcast erklärt er, warum es für Deutschland schwierig wird, die Versprechen zu halten.

