Macron nannte sie »hirntot«, Trump »obsolet«. Doch seit Putins Krieg gegen die Ukraine hat sich das Image der Nato drastisch verändert. Brüssel-Korrespondent Markus Becker erklärt, wo das Bündnis vor dem Treffen in Vilnius steht.

Ankunft deutscher Militärfahrzeuge in Litauen: die Bundeswehr übt die schnelle Verstärkung der NATO-Ostflanke. In Wunstorf, Niedersachsen führt die Nato Übungsmanöver mit rund 250 Frachtflugzeugen und Kampfjets durch. Lange Zeit wirkten solche Übungsszenarien auf dem europäischen Kontinent wie Routinemaßnahmen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erscheinen die Einsätze sehr viel realistischer:

Markus Becker, Brüssel-Korrespondent:

»Mittlerweile haben solche Manöver natürlich eine ganz andere politische Strahlkraft. Und natürlich ist das auch immer eine Botschaft an Russland, an den Kreml zu zeigen schaut genau hin, wir wissen, was wir tun, wir halten zusammen. Das Bündnis ist verteidigungsfähig, es ist schlagkräftig.«

Vor wenigen Jahren war das Image der Nato noch ein anderes:

Markus Becker, Brüssel-Korrespondent:

»Da hat zum Beispiel Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Nato als hirntot bezeichnet. Der damalige US-Präsident Donald Trump hat sie als obsolet bezeichnet. Und das wirkt heutzutage natürlich sehr lange her. Denn die Nato ist mittlerweile alles andere als obsolet. Der Ukrainekrieg, so schrecklich er ist, hat der Nato einen neuen Daseinsgrund gegeben. Das war wie ein Jungbrunnen für das Bündnis, das jetzt eine viel größere politische Bedeutung hat, als es noch vor einigen Jahren der Fall war und viele Länder gerade im östlichen Europa wieder mal erkannt haben, dass die Nato möglicherweise das Einzige ist, was sie vor einer russischen Aggression schützt.«

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland militärisch geschwächt. Wie bedrohlich ist das Land aktuell noch für die Nato?

Markus Becker, Brüssel-Korrespondent

»Man darf nicht den Fehler machen, den begrenzten Erfolg des russischen Krieges aus russischer Sicht zum Gradmesser zu nehmen für die insgesamte militärische Leistungsfähigkeit Russlands. Denn man muss sehen: Die russische Luftwaffe ist beispielsweise nach wie vor weitgehend intakt, die russischen Nuklearstreitkräfte erst recht. Und von daher ist es natürlich so, dass Russland weiterhin eine große Bedrohung ist für den Westen, insbesondere natürlich, wenn es sich aggressiv verhält, so wie jetzt im Moment.«

Die Ukraine verspricht sich durch einen möglichen NATO-Beitritt größeren Schutz vor dem Aggressor Putin. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyi, hat deshalb die Nato-Staaten aufgefordert, beim Gipfel in Vilnius den Weg freizumachen für eine Aufnahme seines Landes. Vor allem die USA aber auch Deutschland zeigen sich bei dem Thema zurückhaltend.

Markus Becker, Brüssel-Korrespondent

»Die Nato steckt gewissermaßen in einem Dilemma. Auf der einen Seite will man natürlich auf gar keinen Fall ein Land in die Nato aufnehmen, was noch in einem Krieg oder in einem offenen Grenzkonflikt steckt. Denn möglicherweise müsste man dann dieses Land militärisch verteidigen. Das heißt, man würde am Ende einen Krieg gegen Russland führen. Das will man natürlich unbedingt vermeiden bei der Nato. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, solange dieser Konflikt dauert, solange die Grenzfragen nicht gelöst sind, nehmen wir die Ukraine nicht auf. Da würde man Russlands Präsidenten Wladimir Putin de facto ein Vetorecht einräumen über den NATO-Beitritt der Ukraine. Das möchte man auch nicht. Wie diese Frage am Ende beantwortet wird, hängt von vielen Faktoren ab. Sicherlich auch davon, wie der Krieg verläuft. Aber das ist eben alles noch sehr offen, sehr vage, sehr im Fluss. Und deswegen, genau aus diesem Grunde sind eben viele Länder in der Nato sehr zurückhaltend, was jetzt Zusagen an die Ukraine bezüglich der Mitgliedschaft angeht.«

Aktuell gestaltet der große starke Partner USA die Nato-Politik maßgeblich mit. In Europa ist man äußerst zufrieden über die Zusammenarbeit mit der Biden-Administration. Eine komfortable Situation, die sich ab 2024 ändern könnte.

Markus Becker, Brüssel-Korrespondent:

»Wenn man Politiker, auch ranghohe Politiker in Europa fragt, wie man sich darauf vorbereitet, bekommt man eigentlich nur Schulterzucken zurück. Die sagen alle, auf einen solchen Extremfall kann man sich nicht vorbereiten. Also falls Donald Trump wirklich im Extremfall die USA sogar aus der Nato herausführen sollte, wäre der Verlust für die Nato, sowohl was die militärischen Fähigkeiten anbetrifft, als auch was die finanzielle Ausstattung anbetrifft, so gigantisch. Da möchte am liebsten offensichtlich niemand drüber nachdenken.«

Von allen Mitgliedern stecken die USA aber das meiste Geld in das Bündnis. Beim Nato-Gipfel im Jahr 2014 hatten sich die Mitglieder bereits geeinigt: Jedes Land solle bei den Verteidigungsausgaben anstreben, zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts auszugeben.

Markus Becker, Brüssel-Korrespondent:

»Allerdings hat ein großer Teil der Mitgliedsländer dieses Ziel nicht erreicht, sie sind teilweise sogar weit davon entfernt – so zum Beispiel auch Deutschland. Zumindest bis das Sondervermögen von 100 Milliarden € eingerichtet wurde. Und diese zwei Prozent sollen jetzt in Vilnius als Minimum festgelegt werden. Das heißt, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg es ausgedrückt hat, nicht mehr die Decke sein, sondern der Fußboden. Das ist allerdings auch schon ziemlich teuer, zum Beispiel für Deutschland. Es gibt Berechnungen, nach denen, wenn das Sondervermögen verbraucht ist, man wahrscheinlich 70 Milliarden Euro pro Jahr aus dem Haushalt haben müsste, um diese zwei Prozent zu erreichen. Und das ist eine Menge Geld. Und wie man das zusammen kriegt, wird dann noch eine sehr spannende Frage werden.«

Am 11. Juni kommen die Vertreter der Nato-Länder zusammen. Der Konflikt mit Russland, der Beitritt der Ukraine und die Fragen des Geldes werden eine zentrale Rolle spielen.