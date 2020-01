Die Lage am Morgen Neues Geständnis im Fall Lübcke?

Von Sebastian Fischer , Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros

Der Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke will heute eine neue Aussage machen - gab es vielleicht einen zweiten Mann am Tatort? Russland und die Türkei fachen den libyschen Bürgerkrieg an. Das ist die Lage am Mittwoch.