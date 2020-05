Die Lage am Abend

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Abend,

im Vereinigten Königreich verspricht Boris Johnson erste vorsichtige Lockerungen der strengen Ausgangssperren - allerdings offenbar ohne Abstimmung mit den Regierungen in Schottland, Wales und Nordirland. Neben der Coronakrise kreiert der britische Premier so neue Konflikte. Und den Brexit gibt es ja auch noch: Hier versuchen Brüssel und London heute in einem dritten Anlauf, ins Gespräch zu kommen.