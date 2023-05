In Deutschland leben rund drei Millionen türkeistämmige Menschen, etwa die Hälfte von ihnen hat einen türkischen Pass. Sie können noch bis zum 9. Mai ihre Stimme für die Wahl in der Türkei abgeben. Präsident Erdoğan muss nach zwei Jahrzehnten an der Macht um seine Wiederwahl fürchten.

Die meisten Umfragen sehen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu vorne. SPIEGEL-Redakteurin Özlem Topçu, Redakteur Maximilian Popp und Mitarbeiterin Şebnem Arsu trafen ihn in Ankara. Popp erfuhr zudem von Erdoğans ehemaligem Deutschlandberater Mustafa Yeneroğlu, warum er inzwischen Wahlkampf für die Opposition macht. Steht die Ära Erdoğan also tatsächlich vor ihrem Ende? Auf der Suche nach einer Antwort reiste das Team von Istanbul bis Zentralanatolien, zu enttäuschten Anhängern, verarmten Aufsteigern – und Angehörigen der jungen Generation, die Erdoğans überdrüssig sind.

3. Psychospielchen am Herd

Dass es in den Küchen der weltweiten Spitzengastronomie häufig nicht so fein zugeht wie auf den Tellern, die aus ihnen herausgetragen werden, weiß man. Jedenfalls dann, wenn man hin und wieder Serien oder Filme wie »The Bear« (lesen Sie hier eine Rezension ) oder auch Pixars »Ratatouille« gesehen hat.

Dennoch ist es schockierend, wenn man – wie in der Recherche meiner Kolleginnen Maria Christoph und Nora Voit – in allen Details beschrieben bekommt, wie Machtmissbrauch am Herd in der Realität offenbar aussieht und auf die Betroffenen wirkt. Um es kurzzufassen: nicht gut!

Die Vorwürfe betreffen den Sternekoch Christian Jürgens, der geschafft hat, wovon viele Küchenchefs ein Leben lang träumen: drei Michelin-Sterne, vier Hauben im Gault-Millau, zweimal Koch des Jahres. In das Restaurant »Überfahrt« am Tegernsee pilgern jene, die es sich leisten können, Promis und Oligarchen, Politikerinnen und Manager, Sportler, die Münchner Schickeria.