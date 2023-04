Die Lage am Morgen Wer hat Angst vor Künstlicher Intelligenz?

Trotz enormer Verluste in den eigenen Reihen hat die russische Armee in der Ostukraine keinen Durchbruch erzielt. Die russische Winteroffensive im Donbass sei gescheitert, urteilten am Wochenende sowohl das britische Verteidigungsministerium als auch das »Institute for the Study of War«. Der Thinktank erwartet deshalb einen baldigen Austausch an Führungspersonal. Präsident Wladimir Putin hatte erst im Januar Generalstabschef Walerij Gerassimow als Oberbefehlshaber im Kriegsgebiet eingesetzt – doch er habe die Erwartungen nicht erfüllt.

Die russischen Truppen konnten bisher nicht einmal Bachmut vollständig einnehmen. Gestern meldete die Wagner-Miliz zwar die »rechtliche Einnahme« der Stadt. Von ukrainischer Seite gab es jedoch keine Hinweise darauf, dass Bachmut in russische Hände gefallen war. In der Vergangenheit hatten sich ähnliche Äußerungen der Wagner-Söldner zum Kampfgeschehen mitunter als voreilig erwiesen.

